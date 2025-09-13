Doha Zirvesi Öncesi Mısır Bakanı Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'la Görüştü

Bedr Abdulati, Doha'da 15 Eylül'de yapılacak acil Arap-İslam Zirvesi öncesi Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonla koordinasyon sağladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 15:02
Doha Zirvesi Öncesi Mısır Bakanı Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'la Görüştü

Doha Zirvesi Öncesi Kritik Telefon Görüşmeleri

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Doha'da 15 Eylül Pazartesi düzenlenecek acil Arap-İslam Zirvesi öncesinde bölgesel koordinasyonu güçlendirmek amacıyla Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerdeki İletişim ve Koordinasyon

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu telefon görüşmelerinin bölgedeki hızlı gelişmelerin yaşandığı hassas bir dönemde ve Doha'da pazartesi günü yapılacak zirve öncesi ortak koordinasyon çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi. Görüşmelerde son gelişmelerin yansımaları, farklı bakış açıları ve alınması gereken ortak tutumlar değerlendirildi.

Açıklamada ayrıca, güven ve istikrara katkı sağlayacak ortak ekonomik, diplomatik ve siyasi alanlarda koordinasyonun önemi vurgulandı.

Katar'dan Zirve Duyurusu ve Hazırlık Toplantısı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, yazılı açıklamayla başkent Doha'da 15 Eylül Pazartesi günü İslam ve Arap ülkeleri zirvesi düzenleneceğini açıkladı. Ensari, "Pazar günü yapılacak Arap ve İslam ülkeleri dışişleri bakanlarının hazırlık toplantısında sunulacak olan İsrail'in Katar'a yönelik saldırısına ilişkin karar tasarısının görüşüleceği" ifadesine yer verdi. Sunulacak karar tasarısı hakkında başka bilgi verilmedi.

Saldırı ve Bölgedeki Tansiyon

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Binyamin Netanyahu, saldırıdan bir gün sonra 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle Katar'a yönelik yeni bir saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsmet Büyükataman Eskişehir'de: 'Terörsüz Türkiye' Hedefi ve 1 Ekim Dönemi
2
Güler Amasya'da: Kişi Başına Gelir 2002'de 6 Bin Dolardan 2025'te 17 Bin Dolara Yükseldi
3
Amasya'da devrilen otomobil: 1 ölü, 1 yaralı
4
Erdoğan: Muhalefet '3K' Girdabında — Manavgat Soruşturması ve Uyarılar
5
TÜRGEV TEKNOFEST 2025'te: Gençlerin Kodlama, İHA ve Yapay Zeka Projeleri Sergilenecek
6
AA, Suriye'de Alıkonulan ABD'li Gazeteci Tice'ın Tutulduğu Yeri Görüntüledi
7
Kayseri Talas'ta Apartman Görevlisini Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye