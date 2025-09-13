Doha Zirvesi Öncesi Mısır Bakanı Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'la Görüştü

Doha Zirvesi Öncesi Kritik Telefon Görüşmeleri

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Doha'da 15 Eylül Pazartesi düzenlenecek acil Arap-İslam Zirvesi öncesinde bölgesel koordinasyonu güçlendirmek amacıyla Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerdeki İletişim ve Koordinasyon

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu telefon görüşmelerinin bölgedeki hızlı gelişmelerin yaşandığı hassas bir dönemde ve Doha'da pazartesi günü yapılacak zirve öncesi ortak koordinasyon çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi. Görüşmelerde son gelişmelerin yansımaları, farklı bakış açıları ve alınması gereken ortak tutumlar değerlendirildi.

Açıklamada ayrıca, güven ve istikrara katkı sağlayacak ortak ekonomik, diplomatik ve siyasi alanlarda koordinasyonun önemi vurgulandı.

Katar'dan Zirve Duyurusu ve Hazırlık Toplantısı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, yazılı açıklamayla başkent Doha'da 15 Eylül Pazartesi günü İslam ve Arap ülkeleri zirvesi düzenleneceğini açıkladı. Ensari, "Pazar günü yapılacak Arap ve İslam ülkeleri dışişleri bakanlarının hazırlık toplantısında sunulacak olan İsrail'in Katar'a yönelik saldırısına ilişkin karar tasarısının görüşüleceği" ifadesine yer verdi. Sunulacak karar tasarısı hakkında başka bilgi verilmedi.

Saldırı ve Bölgedeki Tansiyon

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Binyamin Netanyahu, saldırıdan bir gün sonra 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle Katar'a yönelik yeni bir saldırı tehdidinde bulunmuştu.