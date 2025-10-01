Don Quixote müzikali İstanbul'da prömiyer yaptı | Zorlu PSM

Don Quixote müzikali İstanbul'da prömiyer yaptı

Don Quixote (Don Kişot) müzikali, Miguel de Cervantes'in eserinden uyarlanan prodüksiyonun prömiyeri Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM)'nde gerçekleştirildi.

Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment ortak yapımı olan gösteride başrolleri Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt paylaştı. Eser, usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahneye konuldu.

Prodüksiyon ve sahneleme

Gösteri, 30 kişilik dansçı ve oyuncu kadrosu, 15 kişilik canlı orkestra, görkemli dekor ve çarpıcı kostüm tasarımları ile toplam 80 kişilik bir prodüksiyon olarak izleyiciyle buluştu. İki perdeden oluşan ve yaklaşık 2,5 saat süren müzikalin sonunda sahneye çıkan Işıl Kasapoğlu, sahneye yetiştiren isimler olarak Beklan Algan, Onat Kutlar, Yaşar Kemal, Yılmaz Güney ve Mehmet Ulusoy'u anarak, sahnede 'Bir biz kaldık. Biz de inşallah genç arkadaşlarımıza örnek olabilmişizdir.' dedi.

Sadri Alışık Kültür Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık ise emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Tıpkı Don Kişot gibi ideallerimizin, hayallerimizin peşinden koşarak, zorluklarla savaşarak diken elimizi kanatmadan güle ulaşamayacağımızı bilerek geldik buralara ve bu siz değerli izleyicilerimiz sayesinde oldu.' ifadelerini kullandı.

Gösterim takvimi ve katılımcılar

Müziğe Mitch Leigh, şarkı sözlerine Joe Darion imzası taşıyan oyun, Türkiye'de Güngör Dilmen çevirisiyle seyirciyle buluşuyor. İstanbul gösterimleri 12, 13, 14, 17 Ekim, 10, 19, 20 Kasım ve 2, 3, 26 Aralık tarihlerinde Zorlu PSM'de; Ankara'da 24, 25 ve 26 Ekim tarihlerinde ATO Congresium'da; Atatürk Kültür Merkezi'nde ise 25 Kasım ve 16 Aralık tarihlerinde sahnelenecek.

Prömiyere sanat dünyasından Demet Akbağ, Dilan Çiçek Deniz, Özge Gürel, Hande Soral, İsmail Demirci, Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı, Oya Başar, Serkan Keskin, Şebnem Sönmez, Deniz Barut, Devrim Nas, Özge Özder ve Özlem Öçalmaz başta olmak üzere birçok isim katıldı.

Ekip ve oyuncu kadrosu

Müzik direktörlüğü ve orkestra şefliği: Volkan Akkoç

Dekor tasarımı: Hakan Dündar

Kostüm tasarımı: İnci Kangal

Işık tasarımı: Cem Yılmazer

Koreografi: Canberk Yıldız

Dramaturgi: Zeynep Avcı

Müzikalde Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt'un yanı sıra Sabri Özmener, Yiğit Pakmen, Orçun Sünear, Ceren Aydın, Halise Eryılmaz, Pelin Ölüç, Günselin Seda Çetinkaya, Irmak Doğan, Buğra Uğur, Uğur Etiler, Erdem Muallaoğlu, Abdurrahman Kaya, Ada Yarar, Berfin Ayna, Bilge Doğru, Devrim Sarıca, Elif Özdemir, Emre Peynircioğlu, Nazlı Uğurtaş, Zeynep İpek, Aslı Çalı, Deniz Cömertpay, Doğa Kılınçcı, Hasan Özperçin, Levent İçmeli, Ömür Kurşun ve Tolgahan Kocaman rol alıyor.

