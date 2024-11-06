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Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı Seçildi

Donald Trump, 277 delege ile ABD'nin 47. başkanı olarak seçildi. Ayrıntılar haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 13:48
Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı Seçildi

Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı Oldu

Associated Press (AP), Cumhuriyetçi Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı olarak seçildiğini bildirdi. Resmi olmayan verilere göre, Trump başkanlık yarışını kazanarak 270 delege sınırını geçip 277 delege elde etti.

Seçim Süreci ve Sonuçlar

Trump, salıncak eyaletlerinden North Carolina, Georgia, Pensilvanya ve Wisconsin gibi önemli bölgelerde zafer kazanırken; Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, ve Idaho'da da oyların çoğunluğunu alarak başarılı oldu.

Seçim Sistemi

ABD başkanlık seçimlerinde seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy vermektedir. Bu süreç Seçiciler Kurulu adı verilen bir sistemle yürütülmektedir. Her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege bulunmaktadır. Adayların bu sayıdan 270 delegeye ulaşması, başkanlığa hak kazanması için gereklidir.

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