DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’tan 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü Mesajı

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nde Türkçenin tarihî, kültürel ve medeniyet taşıyıcısı rolüne vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 15:32
DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’tan 15 Aralık mesajı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden kutlama ve vurgular

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda Türkçenin Orhun Yazıtları'ndan günümüze uzanan köklü tarihine ve medeniyet taşıyıcılığına dikkat çekti.

Kızıltoprak, Türkçenin yalnızca bir iletişim aracı olmadığını vurgulayarak, Türk dilinin asırlar boyunca milletin ortak hafızasını, kültürel birikimini ve medeniyet tasavvurunu taşıyan temel unsur olduğunu söyledi. Farklı coğrafyalarda gelişip zenginleşen Türkçenin tarih, edebiyat, düşünce ve değer dünyasının kuşaklar arası aktarımını sağlayan bir medeniyet dili olarak varlığını sürdürdüğünü belirtti.

Türkçenin tarihî yolculuğunu anlatarak Orhun Yazıtları ile başlayan sürecin Karahanlı, Harezm ve Çağatay coğrafyalarında ilmî ve edebî birikimle devam ettiğini; Anadolu'da ise Yunus Emre ile insan merkezli bir dil yaklaşımının evrensel boyut kazandığını ifade etti. Kızıltoprak, 11. yüzyılda kaleme alınan Kaşgarlı Mahmud'un Divânü Lügati't-Türk adlı eserinin Türk dili tarihindeki önemine dikkat çekti ve bu eserin Türkçenin ilk kapsamlı sözlüğü olmasının yanı sıra Türk dünyasının coğrafi, kültürel ve dilsel birliğini belgeleyen temel kaynaklardan biri olduğunu vurguladı.

Mesajında ayrıca Ali Şîr Nevâî'nin Türkçeyi edebiyat ve bilim dili olarak savunan yaklaşımının, Kaşgarlı Mahmud'la başlayan dil bilincinin güçlü bir devamı olduğunu belirtti ve bunun Türk dili tarihinde kültürel özgüvenin önemli bir göstergesi olduğuna işaret etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak Türkçenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması, öğretilmesi ve akademik olarak geliştirilmesi yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydeden Kızıltoprak, Türkçenin sadece geçmişin dili olmadığını; bilim, kültür ve iletişim alanlarında etkin bir gelecek dili olduğunu ifade etti.

Kızıltoprak, UNESCO'nun 3 Kasım 2025 tarihli kararıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisi doğrultusunda 15 Aralık tarihinin Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan edildiğini anımsattı ve bu anlamlı adımda emeği geçenlere teşekkür etti.

Açıklamasının sonunda Türk dilinin yaşatılmasına ve geliştirilmesine katkı sunan tüm akademisyenlere, araştırmacılara ve kültür insanlarına teşekkür eden Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü kutladı.

