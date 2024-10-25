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DSÖ: Gazze'de Kemal Advan Hastanesi'nde İletişim Kesildi

DSÖ Genel Direktörü, Gazze'nin kuzeyindeki hastanede iletişimin kesilmesine dair endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 17:10
DSÖ: Gazze'de Kemal Advan Hastanesi'nde İletişim Kesildi

DSÖ'den Endişe Verici Açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'nde personel ile iletişimin kesildiğini duyurdu.

İletişim Kesintisi ve Sonuçları

Ghebreyesus, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail ordusu tarafından hedef alınan hastanedeki iletişim kopukluğunun son derece rahatsız edici olduğunu vurguladı. Hastanedeki hasta sayısı ve burada barınan insanlar göz önünde bulundurulduğunda, bu durumun ciddi bir insanî kriz yarattığını belirtti.

Ateşkes Çağrısı

Ghebreyesus, "Derhal ateşkes ilan edilmesinin yanı sıra hastaların, sağlık çalışanlarının ve insani yardım görevlilerinin korunması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Hastaneye Yönelik Saldırı

Gece saatlerinde İsrail ordusu, Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenlemişti. Bu saldırı sırasında hastanedeki oksijen tankının hedef alındığı ve bunun sonucunda hastanede ölen çocukların olduğu bildirildi.

Hastane Yetkililerinin Açıklaması

Bir hastane yetkilisi, hastanede 160 hasta ve yaralının yanı sıra 200 sağlık ve idari personel bulunduğunu ifade etti. Hastanedeki sağlık personeliyle iletişimin kesildiği ve akıbetlerinin ne olduğu hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı bilgisi verildi.

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