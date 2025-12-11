DOLAR
Ladik Akdağ Beyaz Gelinliğini Giydi: Kış Turizmine Umut

Ladik'teki Akdağ, yoğun kar yağışıyla beyaza büründü; zirve ve ormanlık alanlarda kartpostallık görüntüler oluştu, Başkan Halit Doğan paylaşım yaptı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 17:11
Ladik Akdağ Beyaz Gelinliğini Giydi: Kış Turizmine Umut

Ladik Akdağ beyaz gelinliğini giydi

Yoğun kar yağışı kış turizmine umut verdi

Samsun’un Ladik ilçesindeki Akdağ, bugün etkili olan yoğun kar yağışıyla beyaza bürünerek bölgeye masalsı bir görünüm kazandırdı.

Samsun şehir merkezinde yağmur görülürken, yüksek kesimlerde kar etkili oldu. İlin en yüksek noktalarından biri olan Akdağ’ın zirvesi ve çevresindeki ormanlık alanlar karla kaplanınca ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da Akdağ’da çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak bölgenin güzelliğine dikkat çekti. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Ladik, beyaz örtüyle buluşunca ortaya böyle kartpostallık manzaralar çıkıyor".

