DSÖ, Gazze'deki Hastanelerin Güvenliği Konusunda Endişelerini Dile Getirdi

DSÖ'den Kritik Açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bulunan Kemal Advan, El-Avde ve Endonezya hastanelerini boşaltma talebini değerlendirdi.

Güvenlik Endişeleri Artıyor

Peeperkorn, bu hastanelerdeki hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliği konusunda derin endişeler taşıdıklarını belirtti. “Artan çatışmalar ve mevcut tahliye talepleri arasında buradaki hastaların ve sağlık çalışanlarının güvenliği konusunda ciddi endişe duyuyoruz” dedi.

Sivilleri Koruma Çağrısı

Peeperkorn, hasta, sağlık çalışanları ve hastanelerin yanı sıra ambulanslar da dahil olmak üzere sivilleri korumak adına gerekli önlemlerin alınmasının önemine vurgu yaptı.

DSÖ'nün Destek Talebi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, hastanelerin boşaltılması için DSÖ'den yardım istemişti. Ancak, DSÖ'nün Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik misyonunun 8, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde engellendiği bildirildi.

Durum Raporu

Peeperkorn, dünkü verilere göre Kamal Advan Hastanesinde 19, El-Avde Hastanesinde 41 ve Endonezya Hastanesinde 28 hasta bulunduğunu aktardı. “Bu üç hastane, Gazze'nin kuzeyinde kısmen işlevsel kalan son üç hastaneydi” ifadesini kullandı.