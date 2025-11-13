DTSO Başkanı Bıyık: Düzce’de Muhteşem Uyum

AK Parti heyeti DTSO'yu ziyaret etti

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, AK Parti heyetini ağırladı. Ziyarette AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, İGM Meclisi Başkanı Fazlı Koç ve teşkilat üyeleri ile DTSO Meclis Başkanı Tanju Acar, yönetim kurulu ve meclis üyeleri hazır bulundu.

Bıyık'ın değerlendirmesi

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, ildeki tüm dinamiklerin ortak hareket etmesinin önemine işaret ederek, "Düzce’de muhteşem bir uyum var. Kamu kurumları, STK’lar, üniversite hep beraber hareket ediyoruz. Bu beraber hareket etme kültürü de ilimize artı değer olarak geri dönüyor. Gümrük Müdürlüğü’nün kurulması, yeni hizmet binamızın temelinin atılması, turizm fuarlarında il olarak orada olmamız Düzce’mizi tanıtma anlamında çok faydalı sonuçlar ortaya çıkardı. Oda olarak Türkiye’deki odalarda ilk kez 'Turizm Ofisi' kurduk. Bu ofis üzerinden önemli tanıtım çalışmaları yaptık. Bu çalışmaların da etkisiyle uzun yıllardır ilimizde olmayan 5 yıldızlı otel projelerini çekmeyi başardık. Önceki dönem odamız yöneticilerinin belirli bir aşamaya kadar getirdikleri hizmet binasının yapımı işi de bu meclise nasip oldu. Yine uzun yıllardır uğraş verilen Gümrük Müdürlüğü konusu da yine bu dönemde ivme kazandı. Kısacası son dönemde oldukça başarılı işler yaptık ve bu yaptığımız işlerde vekillerimiz, valiliğimiz, belediyelerimiz ile çok yakından çalıştık. Bu birlik beraberlik ortamına büyük katkı sağladılar. Her birimizin amacı Düzce’ye değer kazandırmak" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve İl Başkanı Hasan Şengüloğlu'nun hitaplarının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

