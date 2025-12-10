DTSO’dan Amedspor’a yeni takım otobüsü desteği

DTSO’dan Amedspor’a yeni takım otobüsü teslim edildi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) girişimleri ve Diyarbakırlı iş adamlarının katkılarıyla alınan yeni takım otobüsü, düzenlenen törenle Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’ne teslim edildi. Teslim törenine DTSO Başkanı Mehmet Kaya, DTSO Meclis Başkanı Nevin İl, Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren ve çok sayıda iş adamı katıldı.

Törende vurgulanan dayanışma

Törende konuşan Mehmet Kaya, Amed Sportif Faaliyetler’in başarısında kentin tüm kesimlerinin desteğinin kritik önemde olduğunu belirtti. Kaya, "Bugün burada Amedspor’un uzun süredir ihtiyaç duyduğu takım otobüsünü teslim etmek için bir aradayız. Amedspor halkın takımıdır. Taraftarından iş insanına, kadınlardan gençlere kadar herkesin desteği bu kulübü bugünlere getirmiştir. Hem sportif başarı hem de finansal istikrar açısından sürdürülebilirlik bu dayanışmanın ürünüdür" şeklinde konuştu.

Kaya, 2018’den beri devam eden istişare kültürünin kulübün büyümesinde önemli rol oynadığını vurgulayarak, DTSO’nun meclisi ve iş dünyasıyla Amed Sportif Faaliyetlere desteği sürdüreceğini söyledi. Otobüsün temin edilmesinde emeği geçen iş adamlarına teşekkür eden Kaya, sürecin hızlı ilerlediğini belirterek, "Yaklaşık bir ay gibi kısa bir sürede iş insanlarımızın desteğini alarak otobüsün finansmanını sağladık. İstanbul’daki hemşehrimizin de katkısıyla araç kısa sürede hazır hale getirildi. İç dizaynı tamamen futbolcuların konforu düşünülerek yenilendi" ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanının değerlendirmesi

Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren de DTSO ve Diyarbakırlı iş adamlarının desteğinin önemine dikkat çekti. Eren, "Kentimizin değerli iş insanlarının yıllardır Amedspor için verdikleri emeğe şahidim. Bugün bu otobüsü kulübümüze kazandırmaları, bu dayanışmanın güçlü bir örneğidir. Amedspor şampiyonluğu hedefleyen bir kulüptür. Bu hedef doğrultusunda futbolcularımızın konforu ve altyapı koşullarının iyileştirilmesi büyük önem taşıyor. Bu süreçte emeği geçen önceki yönetimimize ve bugünkü katkıları sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Eren, kulübün genç bir yapıda olduğunu ancak halkın, sivil toplumun ve iş insanlarının güçlü desteğiyle ayakta durduğunu belirterek, "İyi ki varsınız, iyi ki Amedspor var" ifadelerini kullandı.

Otobüsün kullanım alanı ve DTSO’nun taahhüdü

Yeni takım otobüsü, Amed Sportif Faaliyetler’in hem kamp hem de deplasman yolculuklarında önemli bir ihtiyacı karşılayacak. DTSO yönetimi, Amed Sportif Faaliyetler’in yanı sıra Diyarbakır’daki diğer spor kulüplerine, kültür-sanat kurumlarına ve yerel yönetimlerin çalışmalarına da destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Tören, kulüp otobüsünün Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Nahit Erene teslim edilmesiyle sona erdi.

