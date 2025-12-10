DOLAR
DTSO'dan Bağlar Semt Polikliniği'ne Modern Emzirme Odası Desteği

DTSO, Bağlar Semt Polikliniği'ne modern emzirme odası kurarak annelere hijyenik ve özel alan sağladı; sosyal projelere işbirliğiyle devam edilecek.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:47
DTSO'dan Bağlar Semt Polikliniği'ne Modern Emzirme Odası Desteği

DTSO'dan Bağlar Semt Polikliniği'ne modern emzirme odası desteği

Anneler ve bebekler için hijyenik, özel alan

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), sosyal sorumluluk anlayışıyla Bağlar Semt Polikliniği bünyesinde annelerin ve bebeklerin hijyenik ve mahrem bir ortamda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla modern bir emzirme odası kurulmasına destek sağladı.

DTSO Genel Sekreteri Ferdani Gökdere, özellikle Bağlar gibi sosyo-ekonomik açıdan desteğe ihtiyacı olan bölgelerde yaşayan vatandaşların temel kamu hizmetlerine erişim kalitesini artırmanın öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Açılışı gerçekleştirilen emzirme odasının bebekli annelerin mahremiyet ve konfor içinde çocuklarını emzirmelerine ve bakımlarını yapmalarına imkân tanıdığını ve poliklinik hizmetlerinin daha iyi koşullarda sunulmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Gökdere, odaya ait kaynakların yalnızca ekonomik gelişime değil, aynı zamanda şehrin sosyal kalkınmasına da yönlendirilmesi gerektiğine inandıklarını ifade ederek şu ifadeleri kullandı: "Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak, kentimizin sadece ticaret ve sanayide değil, aynı zamanda sosyal alanda da güçlenmesini amaçlıyoruz. Bağlar Semt Polikliniği’ne sağladığımız bu katkı, sadece bir başlangıçtır. Halkımızın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bu tür kamu destek projelerimize yerel yönetimler ve kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde kararlılıkla devam edeceğiz. Toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına duyarlı olmayı ve üyelerimizle birlikte şehrimize değer katmayı sürdüreceğiz"

Gökdere ayrıca, DTSO'nun yerel yönetimler ve kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde Diyarbakır'ın refah seviyesini yükseltecek ve sosyal eşitsizlikleri azaltmaya yönelik projeleri desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

