Dün gece saatlerinde yaşanan Yalova depremi sonrası Naci Görür'den ilk açıklama geldi

Marmara Denizi'nde dün gece 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Gece 23.53'te yaşanan depremin İstanbul ve çevre illerde de hissedildiği belirtilirken yaşananlara dair AFAD'dan açıklama geldi. AFAD yaptığı paylaşımda depremin şiddetini 4.1 olduğunu açıklarken depremin merkez üssü olarak Yalova Çınarcık ilçesi işaret edildi. Çınarcık depreminin ardından Naci Görür'den de açıklama geldi.

Depremin 11.18 km yer altında meydana geldiği belirtilirken Görür sosyal medya hesabındaki paylaşımında,

"Arkadaşlar, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğu'nda 4.1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayı'nın güneyindeki, küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara'daki sistem, gerilim biriktiriyor. Sevgiyle"

ifadelerini kullandı.



