Dünyada İlk 'Tam Frekanslı' 6G Çip Çinli Bilim İnsanlarından

Çinli araştırmacılar, yüksek hızda veri aktarımı sağlayabilen dünyanın ilk 'tam frekanslı' 6G iletişim çipini geliştirdi. Pekin Üniversitesi ve Hong Kong City Üniversitesi ortak çalışmasıyla hayata geçirilen teknoloji, kablosuz iletişimde yeni bir dönemin habercisi olarak nitelendiriliyor.

Teknik kapsam ve yenilik

Araştırmacılar, 0,5 ila 115 gigahertz arasındaki tüm kablosuz frekansları küçük bir çipin içine entegre etmeyi başardı. Daha önce dokuz ayrı radyo sistemi gerektiren birçok işlev, bu tek çip üzerinde toplanmış durumda.

Bu yenilik sayesinde iletişim altyapısı, tüm frekans bandında saniyede 100 gigabitin üzerinde mobil internet hızı sunabiliyor. Pratik bir örnekle, 50 GB'lık 8K çözünürlüklü bir film bu teknolojiyle saniyeler içinde iletilebiliyor.

Çalışma prensibi ve avantajları

Çip, elektromanyetik ortamı izleyerek kendini otomatik olarak ayarlıyor ve böylece veri iletimini kesintisiz kılıyor. Bu özellik, binlerce cihazın aynı anda bağlandığı konser veya spor etkinlikleri gibi yoğun ortamlarda bile sinyal parazitinin engellenmesine yardımcı oluyor.

6G gereksinimlerini tam olarak karşılayan çip, iletişim kalitesini tüm spektrum boyunca sorunsuz ve istikrarlı tutuyor.

Kullanım alanları ve potansiyel etkiler

Bu teknoloji, sanal gerçeklik, uzaktan cerrahi operasyonlar ve yapay zeka destekli ağlar gibi yüksek bant genişliği ve düşük gecikme gerektiren alanlarda önemli bir rol oynayabilir. Tek bir çipte toplanan geniş frekans desteği, altyapı maliyetlerini ve karmaşıklığı azaltma potansiyeline de işaret ediyor.

Araştırmanın sonuçları uluslararası bilim dergisi Nature'da yayımlandı.