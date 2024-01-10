Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye dünya devlerini geride bıraktı
Global Firepower adlı ABD merkezli site, 2023 yılının en güçlü ordularını belirledi. Site, ülkelerin askeri güçlerini, mali durumlarını, lojistiklerini, hareketliliklerini ve coğrafi konumlarını dikkate alarak yaptığı araştırma sonucunda, dünyanın en güçlü 145 ordusunu sıraladı. Türkiye, geçen yıla göre 2 basamak yükselerek listede yer aldı. İşte 2023 yılının en güçlü orduları listesi.
ABD merkezli Global Firepower şirketi, her yıl yaptığı gibi 2023 yılında da dünya devletlerinin askeri güçlerini inceleyerek küresel güç listesi yayınladı. Şirket, ülkelerin askeri güçlerini çeşitli kriterlere göre değerlendirerek oluşturduğu listeyi paylaştı.
DÜNYANI EN GÜÇLÜ ORDULARI ARASINDA TÜRKİYE 3 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ
2023 yılının en güçlü orduları ABD merkezli Global Firepower şirketi tarafından açıklandı. Listede 145 ülkenin askeri güçleri sıralandı. Türkiye ise geçen yıla göre üç sıra atlayarak ön sıralara çıktı.
Türkiye, bu yılki listede üç basamak birden çıkarak 8. sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında ABD bulunurken, ikinci sırada Rusya üçüncü sırada Çin vardı.
Türkiye'nin 8. sırada olduğu listede, Pakistan ve İtalya onu izledi.
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 20 ORDUSU
Dünyanın en güçlü ordularını sıralayan prestijli listeye göre ilk 20 sırada hangi ülkeler var? İşte cevabı...
1- ABD
2- Rusya
3- Çin
4- Hindistan
5- Güney Kore
6- Birleşik Krallık
7- Japonya
8- Türkiye
9- Pakistan
10- İtalya
11- Fransa
12- Brezilya
13- Endonezya
14- İran
15- Mısır
16- Avustralya
17- İsrail
18- Ukrayna
19- Almanya
20- İspanya