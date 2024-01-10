Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye dünya devlerini geride bıraktı

ABD merkezli Global Firepower şirketi, her yıl yaptığı gibi 2023 yılında da dünya devletlerinin askeri güçlerini inceleyerek küresel güç listesi yayınladı. Şirket, ülkelerin askeri güçlerini çeşitli kriterlere göre değerlendirerek oluşturduğu listeyi paylaştı.

DÜNYANI EN GÜÇLÜ ORDULARI ARASINDA TÜRKİYE 3 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ

2023 yılının en güçlü orduları ABD merkezli Global Firepower şirketi tarafından açıklandı. Listede 145 ülkenin askeri güçleri sıralandı. Türkiye ise geçen yıla göre üç sıra atlayarak ön sıralara çıktı.



Türkiye, bu yılki listede üç basamak birden çıkarak 8. sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında ABD bulunurken, ikinci sırada Rusya üçüncü sırada Çin vardı.

Türkiye'nin 8. sırada olduğu listede, Pakistan ve İtalya onu izledi.





DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 20 ORDUSU

Dünyanın en güçlü ordularını sıralayan prestijli listeye göre ilk 20 sırada hangi ülkeler var? İşte cevabı...

1- ABD

2- Rusya

3- Çin

4- Hindistan

5- Güney Kore

6- Birleşik Krallık

7- Japonya

8- Türkiye

9- Pakistan

10- İtalya

11- Fransa

12- Brezilya

13- Endonezya

14- İran

15- Mısır

16- Avustralya

17- İsrail

18- Ukrayna

19- Almanya

20- İspanya





