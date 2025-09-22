Duran'dan Erdoğan-Netanyahu kıyaslamasına sert tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bir televizyon kanalının Erdoğan-Netanyahu kıyaslamasına ve alt bant yazısına 'devlet makamına saygısızlık' diyerek tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 17:00
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan yayın eleştirisi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda bir televizyon kanalında yayınlanan alt bant yazısını eleştirdi.

Duran, yayındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki mukayese yapılmasına tepki gösterdi ve söz konusu bant yazısını "Cumhurbaşkanlığı makamına ve Türkiye'nin dış politikasına yönelik açık bir hakaret" olarak nitelendirdi.

Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Gazze'de yaşanan insani trajedi karşısında uluslararası vicdanın en güçlü sesi olmuş, Filistin davasını her platformda kararlılıkla savunmuştur. İlgili kanalın alt bant yazısı, devletin en üst makamına yönelik bir saygısızlık olduğu gibi, hakikate aykırı bir algı oluşturma girişimidir. Ayrıca bu durum, bireysel sorumsuzlukla geçiştirilemeyecek kadar ciddidir. Bu tür yakışıksız girişimler, Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel vicdanda karşılık bulan liderliğini ve ülkemizin kararlı duruşunu asla gölgeleyemeyecektir."

