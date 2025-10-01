Duran'dan Yahia Barzaq İçin Taziye: İsrail'in Gazze Saldırısına Sert Tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail saldırısında hayatını kaybeden gazeteci Yahia Barzaq için taziye mesajı yayımladı ve İsrail'i gazetecilere yönelik saldırılarla eleştirdi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 00:30
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 00:30
Duran'dan Yahia Barzaq İçin Taziye: İsrail'in Gazze Saldırısına Sert Tepki

Duran'dan Yahia Barzaq için taziye ve sert tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden serbest gazeteci Yahia Barzaq için taziye mesajı yayımladı.

Paylaşımın detayları

Duran, sosyal medya platformu NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda TRT adına haber aktaran serbest gazeteci Yahia Barzaq'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Duran paylaşımlarında, "TRT World imzalı 'Fotoğraflarımda Kalan Gazze' belgeselinde hikayesine tanıklık ettiğimiz Yahia, işgalin ve zulmün gölgesinde, hakikatin izini süren cesur bir ses olarak hafızalarımıza kazındı" ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı'nın dikkat çektiği bir diğer bölümde ise şu sözler yer aldı: "İsrail yönetimi bilsin ki, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla, gerçeğin duyurulmasının önüne geçemeyecek, insanlık ve soykırım suçlarını asla gizleyemeyeceklerdir."

Duran mesajını, "Yahia kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve TRT Ailesi'ne başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." sözleriyle sonlandırdı.

Duran, paylaşımlarında İsrail yönetimini hem insanlık vicdanı hem de uluslararası hukuk önünde sorumlu tutacaklarını vurguladı ve gazetecilere yönelik saldırıların gerçeğin duyurulmasını engelleyemeyeceğini belirtti.

