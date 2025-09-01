DOLAR
41,11 0,17%
EURO
48,19 -0,17%
ALTIN
4.587,69 -0,55%
BITCOIN
4.465.995,84 0,43%

Duran'dan Yeni Adli Yıl Mesajı: Adalete Özveri ve Başarı Dileği

Burhanettin Duran, yeni adli yıl için yargı mensuplarına ve avukatlara sağlık, huzur ve başarı diledi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 13:15
Duran'dan Yeni Adli Yıl Mesajı: Adalete Özveri ve Başarı Dileği

Duran'dan Yeni Adli Yıl Mesajı

Burhanettin Duran'dan yargı camiasına destek çağrısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yeni adli yıl vesilesiyle paylaştığı mesajda adalet teşkilatına başarı ve sağlık diledi.

Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Yeni adli yılın ülkemiz, milletimiz, değerli yargı mensuplarımız ve kıymetli avukatlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hukukun üstünlüğünün korunması ve adaletin tesisi adına mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle görev yapan tüm adalet teşkilatımıza sağlık, huzur ve başarı dolu bir yıl temenni ediyorum."

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Triatlet Berkan Kobal bisiklet kazasında hayatını kaybetti
2
Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş
3
TCG İçel (F-518) Sefine Tersanesi'nde Denize İndirildi — MİLGEM İstif Sınıfı 8. Gemi
4
Beşiktaş'ta Çöpte Bulunan Bebek: Anne Elif A. Adliyeye Sevk Edildi
5
MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025
6
İzmir Çiğli'de silahlı saldırı: 6 şüpheli gözaltında
7
Binali Yıldırım: Adaletin Yükselmesi Türkiye'yi Daha Güvenilir Kılar — Erzincan Adli Yıl Açılışı

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu