Duran'dan Yeni Adli Yıl Mesajı: Adalete Özveri ve Başarı Dileği

Duran'dan Yeni Adli Yıl Mesajı

Burhanettin Duran'dan yargı camiasına destek çağrısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yeni adli yıl vesilesiyle paylaştığı mesajda adalet teşkilatına başarı ve sağlık diledi.

Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Yeni adli yılın ülkemiz, milletimiz, değerli yargı mensuplarımız ve kıymetli avukatlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hukukun üstünlüğünün korunması ve adaletin tesisi adına mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle görev yapan tüm adalet teşkilatımıza sağlık, huzur ve başarı dolu bir yıl temenni ediyorum."