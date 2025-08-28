Duran: Erdoğan'ın Göreve Başlamasının 11. Yıl Dönümü — 'Milli İrade'nin Dönüm Noktası'

Duran'dan Erdoğan'ın Göreve Başlamasının 11. Yıl Dönümü Mesajı

28 Ağustos 2014 ve "Türkiye Yüzyılı" vurgusu

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlamasının 11. yıl dönümü vesilesiyle bir paylaşımda bulundu.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, milletin doğrudan oyuyla seçilerek 12. Cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın, 28 Ağustos 2014'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda mazbatasını alıp ant içerek göreve başladığını anımsattı.

İletişim Başkanı Duran, paylaşımında şunları kaydetti: "Cumhuriyet tarihimizin dönüm noktalarından biri olan o gün, milli iradenin en güçlü şekilde tecelli ettiği, demokrasimizin kökleştiği ve Türk siyasetinin yeni bir yolculuğa başladığı tarihtir. Bu tarihi başlangıç, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizin kalkınma, büyüme ve güçlü yarınlara ilerleyişinin en önemli kilometre taşlarından biri olarak hafızamızda yerini almıştır."