Duran: "Ortak Türk Alfabesi" TRT Avaz ile İletişimde Yeni Kapılar Açacak

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT Avaz'ın yeni yayın dönemi tanıtım programında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı'nın "Ortak Türk Alfabesi"ne ilişkin açıklamasını ve Türk dünyasında artan işbirliğini değerlendirdi. Duran, etkinliğe Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde katıldı.

TRT Avaz'ın Kapsamı

Duran, TRT Avaz'ın 4,5 milyon kilometrekareyi aşan bir coğrafyada, Türk dünyasını oluşturan 300 milyondan fazla kişiye hitap ettiğine dikkat çekti. Kanalın yalnızca coğrafi sınırlarla sınırlı kalmayıp, dünya geneline yayılmış Türklere ve Türklüğe muhabbeti olan herkese ulaştığını vurguladı.

Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, Azerbaycan'ın Gebele şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ni hatırlatan Duran, zirvede üye ve gözlemci devletlerin tamamının yer aldığını bildirdi. Zirvenin "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla gerçekleştirildiğini belirten Duran, alınan kararların Gebele Bildirisi ile somutlaştığını ve bunun Türk Dünyası 2040 Vizyonu için önemli bir adım olduğunu söyledi.

"Ortak Türk Alfabesi, iletişim ve medya alanındaki çalışmalarımıza da yeni yollar açacaktır"

Duran, teşkilatın 1992'de temeli atılan ve 2021 İstanbul Zirvesi ile nihai yapısına kavuşan bir yapı olduğunu hatırlatarak, "Bildiğiniz üzere temeli 1992'de atılan ve 2021 yılında İstanbul Zirvesi ile nihai yapısına kavuşan Türk Devletleri Teşkilatı, kısa sürede Avrasya kıtasında yükselen stratejik bir güç odağı haline geldi" değerlendirmesinde bulundu. Duran, küresel sistemin yeni sınamalarla karşı karşıya olduğuna işaret ederek dayanışmanın önemine vurgu yaptı ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını şu sözlerle aktardı: "Dün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, 'Ortak Türk Alfabesi'yle ilk eserleri Türkiye olarak basacağımızı duyurması, bu anlamda kıymetli bir başlangıç olmuştur. Ortak Türk Alfabesi, iletişim ve medya alanındaki çalışmalarımıza da yeni yollar açacaktır."

TRT Avaz'ın Rolü ve İşbirlikleri

İletişim Başkanlığı olarak Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri ve gözlemci üye ülkelerle medya, iletişim ve enformasyon alanlarında 6 anlaşmaya imza atıldığını hatırlatan Duran, işbirliklerini derinleştirme kararlılığını vurguladı. Türk dünyasının ortak dil, tarih, kültür ve gönül bağıyla şekillenen bir medeniyet tasavvuruna sahip olduğunu ifade eden Duran, TRT Avaz'ı bu idealin sesi ve kültürel köprüsü olarak nitelendirdi.

Duran, Ziya Gökalp'in "Bir medeniyet ancak milli bir harsa aşılanırsa, ahenktar bir vahdet halini alır" sözüne atıfta bulunarak iletişimin birlik olmanın temel taşlarından biri olduğunu söyledi ve "Yayınlar, yapımlar ve TRT Avaz'ın bize açtığı yeni dünya hayırlı olsun" dedi.

İletişim cephesini güçlü tutmanın, küresel tek-tipleştirici akımlara karşı özü korumanın bir zorunluluk olduğunu belirten Duran, TRT Avaz'ın Türk medeniyetinin mirasından beslenen içerikleriyle bu misyona hizmet ettiğini kaydetti.

TRT Avaz: Ortak ve Gür Ses

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cengiz Aytmatov atfıyla aktardığı sözleri anımsatarak, bu coğrafyanın kültürel zenginlikleriyle buluşmanın önemine değindi: "Bunun yolu Yesevi'nin hikmetleri, Yunus'un gönül diliyle yoğrulmuş şiirleriyle buluşmaktan geçer..." Duran, 2009'da başlayan yayın serüveninin bugün TRT Avaz'ı Türk dünyasının ortak ve gür sesi haline getirdiğini söyledi.

TRT Avaz'ı tüm Türk dünyasının ortak sesi haline getirme çağrısında bulunan Duran, bu çağrının Gaspıralı İsmail Bey'in "dilde, fikirde, işte birlik" idealini tekrar etmek olduğunu belirtti. Kanalın teknik altyapı ve içerik anlamında güçlenerek "60'ın üzerinde yeni program" ile yayın coğrafyasındaki her haneye ulaşma hedefini sürdüreceğini ifade etti.

Duran, TRT Avaz'ın program çeşitliliğine örnek olarak "Yeni Yüzyıl ve Türk Dünyası", "Karabağ", "Kıbrıs Mücahitleri", "Türk Dünyası Keşif Rotası", "Bir Millet Bin Tat" ve "İzler" gibi yapımları, çocuklara yönelik dil birliğini konu edinen "TuranBot ve Kardeş Takımı" ile kahramanlık hikâyelerini anlatan "Dede Korkut'un İzinde" animasyonlarını gösterdi.

Konuşmasını, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı başta olmak üzere tüm TRT Avaz çalışanlarına başarı dilekleriyle tamamlayan Duran, kanalın Türk dünyasının ortak hafızasını güçlendirme misyonunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran (sol 2), TRT Avaz'ın Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen yeni yayın dönemi tanıtım programına katıldı. Programda, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı (solda) da yer aldı.