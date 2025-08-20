Dürzi Lider Tarif'ten ABD'ye 'Süveyda'ya Kara Koridoru' Talebi

İsrail'deki Dürzilerin lideri Muvafak Tarif, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'tan, Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentine kara koridoru açılması talebinde bulundu.

Paris'te yapılan görüşme ve talepler

Tarif ile Barrack, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. Tarif'in ABD merkezli Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Süveyda'daki durum detaylı şekilde ele alındı.

Tarif, Washington yönetimini; kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkese varılması, kente insani yardımların ulaştırılması için ABD garantörlüğünde kara koridoru açılması ve kentin üzerindeki kuşatmanın kaldırılması için çalışmaya çağırdı.

Açıklamada, Barrack'ın görüşme sırasında gündeme getirilen tüm hususları güvence altına alan bir anlaşma sağlanmasının önemini vurguladığı belirtildi.

İkilinin, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack ve İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani arasındaki görüşmeden birkaç saat önce bir araya geldiği aktarıldı.

Süveyda'daki çatışmaların seyri

Süveyda'da 13 Temmuz'da bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü. Büyüyen çatışmalar kısa süreli bir ateşkesle durduruldu; ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu. Suriye ordusu Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Bunun üzerine dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı bedevi Araplara destek için bölgeye geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı. Olaylarda silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü tahmin ediliyor.