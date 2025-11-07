Dut Kavşağı'na Yeni Çehre: Talas'ta 8 Milyon TL'lik Yol ve Asfalt Çalışması

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Dut Kavşağı, Atatürk Bulvarı ve Halef Hoca Caddesi'ndeki 8 milyon TL'lik yol ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:49
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Dut Kavşağı, Atatürk Bulvarı ve Halef Hoca Caddesi'nde süren yol yenileme ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme sırasında projenin bölge trafiğine sağlayacağı katkı ve yürütülen çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür vurgulandı.

Başkan Yalçın'dan Değerlendirme

Başkan Yalçın, Dut Kavşağı'nın Talas için kritik bir kavşak olduğuna dikkat çekerek, "Talasımızın en önemli kavşaklarından birindeyiz, Dut kavşağı çok önemli bir kesişme noktası. Aynı zamanda yazın açılışını yaptığımız Talas Millet Bahçesi de burada olduğu için trafik açısından çok önem arz ediyor. Burada gerekli düzenlemeleri yapmak için Talas Belediyesi olarak istimlak çalışmalarını tamamladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ile görüşmelerimiz sonrasında kendisi bizzat buraya gelip incelemelerde bulundu ve bölgenin yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydetti. Çalışmalar sonunda modern ve kullanışlı bir kavşak ortaya çıktı. Yaptıkları çalışmalardan dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve personeline teşekkür ediyorum. Talasımıza hayırlı olsun, vatandaşlarımız güle güle kullansınlar" dedi.

Çalışma Miktarı ve Ekipman

Projeye yaklaşık 8 milyon TL yatırım yapıldığı belirtilirken, sahada 68 personel görev aldı. Çalışmalarda 2 freze makinesi, 2 greyder, 3 kepçe, 3 finisher, 7 silindir ve 28 kamyon kullanıldı.

Ayrıca toplam bin 100 metre uzunluğundaki yola 3 bin 200 ton asfalt serildiği bildirildi. Yapılan düzenlemelerin bölge trafiğini rahatlatması ve ulaşım konforunu artırması hedefleniyor.

