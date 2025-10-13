Düzce'de Atıl Köy Okulu Kadın Kooperatifine Dönüştürüldü

Düzce'de atıl köy okulu kadınların kooperatif binasına dönüştürüldü

Konaklı Köyü İlkokulu üretim ve pazarlama merkezine çevrildi

Kent merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Konaklı Köyü İlkokulu, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, İl Özel İdaresi, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Organize Sanayi Bölgesi yönetiminin işbirliğiyle, köy ve çevresindeki yöresel üretim gücünü birleştiren kadınlar için kooperatif binasına dönüştürüldü.

Yapı, Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adı altında üretim ve pazarlama faaliyetleri yürütecek şekilde hizmet verecek.

Vali Selçuk Aslan açılışta yaptığı konuşmada, kentin hem kadın hem erkekle çalıştığını belirterek, 'Kooperatifimiz 2 yıl önce bizi muhtarlık binasında misafir etmişti. Hayallerinden ve hedeflerinden bahsetmişlerdi. Bunun üzerine atıl durumdaki eski okul binamızı kooperatifimize üretim ve pazarlama noktasında talep üzerine tahsis ettik. Bizim Valilik olarak genel yaklaşımımız, kırsalda bulunan eski kamusal altyapının üretime kazandırılmasıdır.' dedi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise dünyadaki değişime paralel olarak çiftçiliğin, üretimin ve pazarlamanın da şekil değiştirdiğine dikkat çekerek, 'Kooperatifçilik aslında bizim ata mirasımız. Geçmişten bugüne bildiğimiz bir örgütlenme modeli ama biz bunu yeni dünya düzeninde de ayakta tutmayı başarıyoruz. Bu anlamda Düzce'de de çok güçlü kadın kooperatifleri kuruldu.' diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Sürur Kır, bakanlığın kadın çiftçilerin üretimde daha aktif, örgütlü ve güçlü yer alması için kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Kır, eğitimden teknik desteğe, projelerden makine ve ekipman hibe programlarına kadar kadınların yanında olmaktan onur duyduklarını söyledi ve Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı olarak kadınların bilgiyle güçlenmesini üretimde söz sahibi olmalarını önemli görevler arasında gördüklerini aktardı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ise kadınları tarımın görünmez kahramanları olarak nitelendirerek, ilde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 6 bin kadın çiftçi bulunduğunu ve bunun toplamın yüzde 20'sini oluşturduğunu vurguladı. Uzun, bunun Düzce'de kadınların aktif üretimde olduğunun somut göstergesi olduğunu ifade etti.

Program sırasında 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü de kutlandı ve törenin sonunda kooperatif binasının açılışı gerçekleştirildi.

