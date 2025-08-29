DOLAR
Düzce'de D-100'de Kaza: Otomobil ile Silobas Dorse Takılı Tır Çarpıştı — 7 Yaralı

Düzce'de D-100 kara yolunda otomobil ile silobas dorse takılı tırın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 12:04
Kaza Ayrıntıları

D-100 kara yolunun Ankara istikametinde seyreden D.E. idaresindeki 06 BZG 110 plakalı otomobille aynı yönde ilerleyen M.E. yönetimindeki 67 SG 267 plakalı silobas dorse takılı tır, Öztürkler kavşağı yakınlarında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjdeki demir korkuluklara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobildeki 7 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

