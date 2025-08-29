Düzce'de D-100'de Kaza: Otomobil ile Silobas Dorse Takılı Tır Çarpıştı — 7 Yaralı

Düzce'de Otomobil ile Silobas Dorse Takılı Tır Çarpıştı: 7 Yaralı
Kaza Ayrıntıları
D-100 kara yolunun Ankara istikametinde seyreden D.E. idaresindeki 06 BZG 110 plakalı otomobille aynı yönde ilerleyen M.E. yönetimindeki 67 SG 267 plakalı silobas dorse takılı tır, Öztürkler kavşağı yakınlarında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjdeki demir korkuluklara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobildeki 7 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
