DOLAR
42,59 -0,03%
EURO
49,6 -0,09%
ALTIN
5.742,38 0,38%
BITCOIN
3.958.908,62 0,09%

Düzce'de Gebe Okulu ve Bebek Akademisi Eğitimleri Aralıksız Sürüyor

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nün Gebe Okulu ve Bebek Akademisi eğitimleri, anne, baba ve büyük ebeveynlere yönelik binlerce katılımcıyla aralıksız devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:45
Düzce'de Gebe Okulu ve Bebek Akademisi Eğitimleri Aralıksız Sürüyor

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Gebe Okulu Eğitimlerini Sürdürüyor

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, anne adaylarının güvenli ve kaliteli gebelik ile doğum sonu bakım hizmetlerine erişimini sağlamak amacıyla düzenlenen Gebe Okulu eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. Programda yalnızca anne adayları değil, baba adayları da kapsamlı eğitimler alıyor.

Programın Kapsamı ve Başarı

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından başlatılan uygulama, bugüne kadar binlerce anne ve baba adayının yararlanmasına vesile oldu. Birçok anne adayı, doğum sonrası dönemde de aynı okulun sunduğu hizmetlerden faydalanmaya devam ediyor. Uygulamanın olumlu sonuç vermesi üzerine Gebe Okulu kapsamı genişletilerek eğitimler sürdürülüyor.

Sağlıklı Hayat Merkezi'nde Süreklilik

Bu çerçevede, Sağlıklı Hayat Merkezimizde açılan Gebe Okulu ve Bebek Akademisi Eğitimleri aralıksız olarak devam ediyor. Eğitimler; anne ve anne adayları, baba adayları, anneanne, babaanne, dede gibi büyük ebeveynler ile doğum yapmış anneler ve eşlerini kapsayacak şekilde planlanıyor.

Eğitimlerin Hedefi

Programın temel amacı, katılımcılara rehberlik ederek bebeklerin sağlıklı bir geleceğe hazırlanmasına katkı sağlamak ve doğum öncesi ile doğum sonrası bakım hizmetlerine erişimde kolaylık sağlamak. Eğitimler, aileleri bilgilendirip destekleyerek güvenli bir gebelik ve doğum süreci hedefliyor.

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ANNE ADAYLARININ GÜVENLİ, KALİTELİ GEBELİK VE DOĞUM SONU...

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ANNE ADAYLARININ GÜVENLİ, KALİTELİ GEBELİK VE DOĞUM SONU BAKIM HİZMETLERİNE ULAŞMALARINI SAĞLAMAK İÇİN YAPILAN GEBE OKULUNDA EĞİTİMLER BÜTÜN HIZIYLA DEVAM EDİYOR

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ANNE ADAYLARININ GÜVENLİ, KALİTELİ GEBELİK VE DOĞUM SONU...

İLGİLİ HABERLER

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KETEM Tırı Oltu'da: 10-11-12 Aralık'ta Ücretsiz Kanser Taraması
2
Arnavutköy'de Film Gibi Gasp: "Ayağına Sıkarım" Tehdidi Kamerada
3
Çerçioğlu Yenipazar’da Muhtarlarla Buluştu: Yatırım ve Proje Gündemi
4
Bolu'da 5 Katlı İş Merkezinde Elektrik Panosu Yangını — Üst Katlar Otel
5
İHA'nın Haberiyle Gündem Olan Engelli Ahmet Aytan Zonguldak Huzurevine Yerleştirildi
6
Malatya'da tır ile minibüs çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik