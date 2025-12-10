Düzce'de Gebe Okulu ve Bebek Akademisi Eğitimleri Aralıksız Sürüyor

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Gebe Okulu Eğitimlerini Sürdürüyor

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, anne adaylarının güvenli ve kaliteli gebelik ile doğum sonu bakım hizmetlerine erişimini sağlamak amacıyla düzenlenen Gebe Okulu eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. Programda yalnızca anne adayları değil, baba adayları da kapsamlı eğitimler alıyor.

Programın Kapsamı ve Başarı

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından başlatılan uygulama, bugüne kadar binlerce anne ve baba adayının yararlanmasına vesile oldu. Birçok anne adayı, doğum sonrası dönemde de aynı okulun sunduğu hizmetlerden faydalanmaya devam ediyor. Uygulamanın olumlu sonuç vermesi üzerine Gebe Okulu kapsamı genişletilerek eğitimler sürdürülüyor.

Sağlıklı Hayat Merkezi'nde Süreklilik

Bu çerçevede, Sağlıklı Hayat Merkezimizde açılan Gebe Okulu ve Bebek Akademisi Eğitimleri aralıksız olarak devam ediyor. Eğitimler; anne ve anne adayları, baba adayları, anneanne, babaanne, dede gibi büyük ebeveynler ile doğum yapmış anneler ve eşlerini kapsayacak şekilde planlanıyor.

Eğitimlerin Hedefi

Programın temel amacı, katılımcılara rehberlik ederek bebeklerin sağlıklı bir geleceğe hazırlanmasına katkı sağlamak ve doğum öncesi ile doğum sonrası bakım hizmetlerine erişimde kolaylık sağlamak. Eğitimler, aileleri bilgilendirip destekleyerek güvenli bir gebelik ve doğum süreci hedefliyor.

