Düzce'de Kadın Girişimci Devlet Desteğiyle 80'den Fazla Hayvanla Çiftlik Kurdu

Yongalık köyünde küçük ahırdan ticari işletmeye

Esra Küçük, Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık köyünde, evinin süt ihtiyacını karşılamak için aldığı bir inekle hayvancılığa başladı. Beş yılda, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı kredi desteğiyle hayvan sayısını 80'in üzerine çıkararak ahırını çiftliğe dönüştürdü.

Çiftlikten günlük ortalama 600-650 litre süt elde ediliyor. Küçük, üretimin artmasında Bakanlık tarafından verilen "Hastalıktan Ari İşletme Belgesi"'nin etkili olduğunu vurguladı. Ürettiği süt, peynir ve et ürünlerini doğrudan müşterilere sunmak amacıyla TKDK'ya başvurduğunu açıkladı.

Küçük, AA muhabirine şunları söyledi: "Hayvan sevgisi bende her şeyin önüne geçiyor. Hayvan sevgisi tüm zorlukları aşmamıza yardımcı oluyor. Bundan sonraki hedefim bir restoran açmak. Yine destek için TKDK'ya başvuru yaptım. Burada baktığım hayvanlarımın et, süt ve peynir gibi ürünleri müşterilerimle buluşturmak istiyorum."

Çiftliği Tarım İl Müdürü Esra Uzun ile birlikte ziyaret eden AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, hükümetin kadın ve genç çiftçilere yönelik desteklerinin devam ettiğini belirtti. Keşir, sözü şu şekilde sürdürdü: "Kadın emeğinin üretimde her zaman büyük yeri var. Özellikle de tarım ve hayvancılıkla uğraşan bölgelerde. Ne yazık ki bu görünür olmuyordu. AK Parti hükümetinin kadın ve genç çiftçilere verdiği desteklerle kadınlarımızın emeği görünür oldu. Artık kadın ve gençlerimiz işletme sahibi."

Esra Küçük'ün önündeki hedef, desteklerle büyüttüğü üretimi işleyip doğrudan tüketiciye ulaştıracağı bir işletme ve restoran açmak; böylece Yongalık köyündeki üretimi daha geniş pazarlara taşımak.

