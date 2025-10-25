Düzce'de Kadın Girişimci Devlet Desteğiyle 80'den Fazla Hayvanla Çiftlik Kurdu

Esra Küçük, 5 yılda hayvan sayısını 80'in üzerine çıkarıp günlük 600-650 litre süt üretiyor; TKDK desteğiyle ürünlerini satacağı işletme açmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 16:51
Düzce'de Kadın Girişimci Devlet Desteğiyle 80'den Fazla Hayvanla Çiftlik Kurdu

Düzce'de Kadın Girişimci Devlet Desteğiyle 80'den Fazla Hayvanla Çiftlik Kurdu

Yongalık köyünde küçük ahırdan ticari işletmeye

Esra Küçük, Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık köyünde, evinin süt ihtiyacını karşılamak için aldığı bir inekle hayvancılığa başladı. Beş yılda, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı kredi desteğiyle hayvan sayısını 80'in üzerine çıkararak ahırını çiftliğe dönüştürdü.

Çiftlikten günlük ortalama 600-650 litre süt elde ediliyor. Küçük, üretimin artmasında Bakanlık tarafından verilen "Hastalıktan Ari İşletme Belgesi"'nin etkili olduğunu vurguladı. Ürettiği süt, peynir ve et ürünlerini doğrudan müşterilere sunmak amacıyla TKDK'ya başvurduğunu açıkladı.

Küçük, AA muhabirine şunları söyledi: "Hayvan sevgisi bende her şeyin önüne geçiyor. Hayvan sevgisi tüm zorlukları aşmamıza yardımcı oluyor. Bundan sonraki hedefim bir restoran açmak. Yine destek için TKDK'ya başvuru yaptım. Burada baktığım hayvanlarımın et, süt ve peynir gibi ürünleri müşterilerimle buluşturmak istiyorum."

Çiftliği Tarım İl Müdürü Esra Uzun ile birlikte ziyaret eden AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, hükümetin kadın ve genç çiftçilere yönelik desteklerinin devam ettiğini belirtti. Keşir, sözü şu şekilde sürdürdü: "Kadın emeğinin üretimde her zaman büyük yeri var. Özellikle de tarım ve hayvancılıkla uğraşan bölgelerde. Ne yazık ki bu görünür olmuyordu. AK Parti hükümetinin kadın ve genç çiftçilere verdiği desteklerle kadınlarımızın emeği görünür oldu. Artık kadın ve gençlerimiz işletme sahibi."

Esra Küçük'ün önündeki hedef, desteklerle büyüttüğü üretimi işleyip doğrudan tüketiciye ulaştıracağı bir işletme ve restoran açmak; böylece Yongalık köyündeki üretimi daha geniş pazarlara taşımak.

Düzce'de evinin süt ihtiyacını karşılamak için aldığı inekle hayvancılığa adım atan ve devlet...

Düzce'de evinin süt ihtiyacını karşılamak için aldığı inekle hayvancılığa adım atan ve devlet desteğiyle hayvan sayısını 5 yılda 80'in üzerine çıkararak çiftlik sahibi olan Esra Küçük, hayvan ürünlerinin satışını yapacağı işletme açmayı hedefliyor.

Düzce'de evinin süt ihtiyacını karşılamak için aldığı inekle hayvancılığa adım atan ve devlet...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilal Erdoğan Tiflis'te: Kobakhidze ve Kavelaşvili ile Görüştü
2
Akdeniz Üniversitesi'nde Doktorlar 25 Yıl Sonra Yeniden Cübbe Giydi
3
Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı İstanbul'da
4
Meteorolojiden 17 ile sarı kodlu uyarı: Toz taşınımı etkili olacak
5
Yönter: Terörsüz Türkiye hedefine Cumhur İttifakı ile kararlıyız
6
Gazze Mahkemesi Nihai Oturumu — Karar Yarın
7
PKK'lı Teröristlerce Katledilen 33 Yavi Şehidi Mezarları Başında Anıldı

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi