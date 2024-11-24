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Düzce'de Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

Düzce'de etkili kar yağışı, sürücüleri zorlu şartlarla karşı karşıya bırakıyor. Ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 04:07
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 04:41
Düzce'de Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

Düzce'de Zorlu Kar Koşulları

Düzce'de etkisini artıran kar yağışı, özellikle akşam saatlerinden itibaren sürücülere zor anlar yaşatıyor. Şehirde devam eden yoğun kar nedeniyle, Kuzey Çevre Yolu, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Yokuşlarda Yaşanan Sorunlar

Kalıcı Konutlar ile Konuralp bölgesindeki yokuşlu yollar, kış lastiği bulundurmayan ve zincir takmayan araçların ilerlemesine engel oluyor. Bazı araçlar, karla kaplı yokuşlarda mahsur kalırken, bu durum sürücüleri zorlu bir duruma sokuyor.

İlgili Kurumların Çalışmaları

Ulaşımda aksama yaşanmaması için Karayolları, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama faaliyetlerine devam ediyor. Bu çalışmaların amacı, sürücülerin güvenliğini sağlamak ve yol koşullarını iyileştirmektir.

Anadolu Otoyolu’nda Durum

Öte yandan, kar yağışının devam ettiği Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde ise ulaşım normal seyrinde devam ediyor, bu sayede yolcular ve taşımacılıkta önemli bir sorun yaşanmıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Düzce'de etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kentte akşam saatlerinde...

Düzce'de etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kentte akşam saatlerinde başlayıp halen etkisini sürdüren kardan dolayı sürücüler, Kuzey Çevre Yolu, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Düzce'de etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kentte akşam saatlerinde...

Düzce'de etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kentte akşam saatlerinde başlayıp halen etkisini sürdüren kardan dolayı sürücüler, Kuzey Çevre Yolu, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda ilerlemekte güçlük çekiyor.

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