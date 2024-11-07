DOLAR
34,25 -0,16%
EURO
37,14 -1,13%
ALTIN
2.970,42 -1,58%
BITCOIN
2.600.174,7 0,47%

Düzce'de Öğretmenlere Yönelik Afet Farkındalık Eğitimi Başladı

Düzce'de öğretmenlere yönelik afet farkındalık eğitimi verilmeye başlandı. 306 öğretmen sertifika aldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 18:17
Düzce'de Öğretmenlere Yönelik Afet Farkındalık Eğitimi Başladı

Düzce'de Afet Farkındalık Eğitimi Başlatıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokol kapsamında, öğretmenler için "Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi" pilot il olan Düzce'de başladı.

Ülke Genelinde Eğitim Hedefi

Eğitim programı, 2025 yılına kadar Türkiye genelindeki 75 bin okulda görev yapan öğretmenlere afet eğitimi vermeyi hedefliyor.

Öğretmenlere Sertifika Verildi

Pilot uygulamanın yapılacağı Düzce'de, AFAD eğitim uzmanları tarafından verilen eğitimlerin ardından 306 öğretmene sertifikaları teslim edildi.

Yetkililerin Açıklamaları

Programda, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) Türkiye Koordinatörü Metin Tayarer konuştu. Tayarer, afetlerin hayatın bir gerçeği olduğunu vurgulayarak, "Ne zaman, nerede karşımıza çıkacağını bilmediğimiz bu olaylara karşı dayanıklı ve hazırlıklı bir toplum inşa etmeliyiz. Eğitim, afetlerle başa çıkmamız için en önemli araçtır," dedi.

AFAD İl Müdürü Ali Kartal ise, afetleri tamamen önlemenin mümkün olmadığını ancak etkilerini azaltmak için adımlar atılabileceğine değindi. Kartal, "AFAD'ın afetlere dirençli toplum vizyonunun gerçekleşmesi için attığımız bu adım için teşekkür ederim. Eğitimlerin faydalı ve verimli olmasını diliyorum," dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile öğretmenlere yönelik "Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi" pilot il Düzce'de başlatıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile öğretmenlere yönelik "Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi" pilot il Düzce'de başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
2
Atatürk Üniversitesinde Uyuşturucu Eğitimi: 'Narkogençlik' Semineri Düzenlendi
3
CHP'den İstanbul'da Öğretmen Mülakatları Üzerine Açıklama
4
Çin Basınında Trump'ın Seçim Galibiyeti: Umut ve İhtiyat Arasında
5
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Arnavutköy'de İstihdamı Destekliyor
6
Kardüz Yaylası'nda Kar Yağışı Sevindirdi
7
Sakarya Üniversitesi'nden Mustafa Varank'a Fahri Doktora Unvanı

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak