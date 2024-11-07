Düzce'de Öğretmenlere Yönelik Afet Farkındalık Eğitimi Başladı

Düzce'de Afet Farkındalık Eğitimi Başlatıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokol kapsamında, öğretmenler için "Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi" pilot il olan Düzce'de başladı.

Ülke Genelinde Eğitim Hedefi

Eğitim programı, 2025 yılına kadar Türkiye genelindeki 75 bin okulda görev yapan öğretmenlere afet eğitimi vermeyi hedefliyor.

Öğretmenlere Sertifika Verildi

Pilot uygulamanın yapılacağı Düzce'de, AFAD eğitim uzmanları tarafından verilen eğitimlerin ardından 306 öğretmene sertifikaları teslim edildi.

Yetkililerin Açıklamaları

Programda, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) Türkiye Koordinatörü Metin Tayarer konuştu. Tayarer, afetlerin hayatın bir gerçeği olduğunu vurgulayarak, "Ne zaman, nerede karşımıza çıkacağını bilmediğimiz bu olaylara karşı dayanıklı ve hazırlıklı bir toplum inşa etmeliyiz. Eğitim, afetlerle başa çıkmamız için en önemli araçtır," dedi.

AFAD İl Müdürü Ali Kartal ise, afetleri tamamen önlemenin mümkün olmadığını ancak etkilerini azaltmak için adımlar atılabileceğine değindi. Kartal, "AFAD'ın afetlere dirençli toplum vizyonunun gerçekleşmesi için attığımız bu adım için teşekkür ederim. Eğitimlerin faydalı ve verimli olmasını diliyorum," dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile öğretmenlere yönelik "Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi" pilot il Düzce'de başlatıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile öğretmenlere yönelik "Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi" pilot il Düzce'de başlatıldı.