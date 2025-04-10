Düzce'de Polis Haftası'na Özel Pasta Sürprizi

Düzce'de, kavga ihbarına gelen polis ekipleri, özel gereksinimli bireyler tarafından unutulmaz bir pasta sürpriziyle karşılandı.

Kentpark'ta hizmet veren Kusursuz Kafe'de çalışan down sendromlu, zihinsel ve bedensel engelli gençler, 7-13 Nisan Polis Haftası kapsamında özel bir etkinlik düzenlemeye karar verdiler.

Özel gereksinimli bireyler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kafenin önünde kavga olduğu ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine ulaşan asayiş ekipleri, kafe çalışanlarının alkışlarıyla karşılandılar.

Daha sonra, polislere pasta ve çay ikram edilerek güzel bir sürpriz yapıldı. Kusursuz Kafe’nin kurucu eğitmeni Senem Verep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yılını kutlamak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Verep, "Sabahtan beri çocuklar heyecanlıydı. 'Hemen arayalım, kavga varmış gibi ihbar yapalım.' dedik. Hemen geldiler, sağ olsunlar. Biz de onları güzel sürprizle karşıladık." şeklinde konuştu.

Düzce'de Kentpark'ta hizmet veren Kusursuz Kafe'de çalışan down sendromlu, zihinsel ve bedensel engelli gençler, 7-13 Nisan Polis Haftası kapsamında sürpriz etkinlik planladı.

Düzce'de Kentpark'ta hizmet veren Kusursuz Kafe'de çalışan down sendromlu, zihinsel ve bedensel engelli gençler, 7-13 Nisan Polis Haftası kapsamında sürpriz etkinlik planladı.