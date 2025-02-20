Düzce'de Uygulama Noktasındaki Polise Çarpan Sürücü ve Arkadaşı Tutuklandı

Düzce'de Polise Çarpan Sürücü Tutuklandı

Düzce'de, uygulama noktasındaki polisin 'dur' ihtarına uymayan ve aracıyla polisi ağır yaralayan sürücü ile yanındaki kişi tutuklandı. Olay, Bolu Dağı D-100 kara yolu Kaynaşlı uygulama noktasında meydana geldi. Burada rutin kontrol yapan ekiplerin, Yakup Aybars Ç. idaresindeki 41 AGE 107 plakalı aracı durdurma girişimi başarısız oldu.

Görevli memurların 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aniden hızlanarak polis memuru Osman G.'ye çarptı ve olay yerinden kaçtı. Kaçan sürücü, ekipler tarafından yaklaşık 10 kilometre süren bir kovalamacanın ardından, kent merkezi Öztürkler Kavşağı'nda yakalandı.

Olayla ilgili olarak sürücü ve araçta bulunan S.C.Ç., Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Araçta ayrıca bir miktar uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi. Yaralı polis memurunun sağlık durumu ciddiyetini korurken, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi.

Olayın Ardından Yetkililerden Açıklamalar

Olay sonrası Düzce Valisi Selçuk Aslan ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, hastaneye gelerek yaralı polis memurunun durumu hakkında bilgi aldı. Vali Aslan, ''Görevlimizin vücudunda farklı kırıklar var'' açıklamasında bulundu ve sağlık durumunun yakından takip edildiğini belirtti.

Aslan, ''Sürecin devam ettiğini'' ve personelimizin kalıcı bir hasar yaşamaması için umut ettiklerini ifade etti. Olay anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Düzce'de, uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan ve çarptığı polis memurunu ağır yaralayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Düzce'de, uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan ve çarptığı polis memurunu ağır yaralayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.