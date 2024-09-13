Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyon

Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, emniyet güçleri 4 zanlıyı tutukladı.

Operasyon Detayları

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamalara göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına karşı kapsamlı bir çalışma başlattı.

Bu kapsamda, O.T, M.K.K, E.Ç, E.D. ve İ.G. isimli zanlılar teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan aramalar sonucunda, şüphelilerin ev ve araçlarında toplam 116 gram sentetik uyuşturucu ile bir hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Burada, 4 kişi „uyuşturucu madde ticareti yapma‟ suçlamasıyla tutuklandı. Diğer bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.