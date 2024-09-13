Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de gerçekleşen uyuşturucu operasyonu sonucunda 4 kişi tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 22:38
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 22:38
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyon

Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, emniyet güçleri 4 zanlıyı tutukladı.

Operasyon Detayları

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamalara göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına karşı kapsamlı bir çalışma başlattı.

Bu kapsamda, O.T, M.K.K, E.Ç, E.D. ve İ.G. isimli zanlılar teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan aramalar sonucunda, şüphelilerin ev ve araçlarında toplam 116 gram sentetik uyuşturucu ile bir hassas terazi bulundu.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Burada, 4 kişi „uyuşturucu madde ticareti yapma‟ suçlamasıyla tutuklandı. Diğer bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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