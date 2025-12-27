DOLAR
Düzce İmam Hatipli Öğrencilerden Namazla Alay Akımına Video Tepkisi

Gölyaka 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, namazla alay eden sosyal medya akımına videoyla cevap vererek değer vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:42
Düzce (İHA) – Bazı sosyal medya platformlarında lise çağındaki öğrencilerin namaz ile alay eden akım videoları çekmesine Gölyaka 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, hazırladıkları video ile cevap verdi.

Ülke genelinde son günlerde yayılan ve kamuoyunda tepki çeken akım kapsamında bazı lise öğrencileri sınıflarında namaz kılıyor gibi davranıp bu görüntüleri paylaştı. Gölyaka ilçesindeki imam hatip öğrencileri ise bu akıma karşı bir araya gelerek mesaj niteliğinde bir video çekti.

Öğrencilerden net mesaj: Değerlerimiz öncelikli

Videoda öğrenciler, inanç ve değer vurgusu yaparak "Geçici akımlar için, kalıcı değerlerimizi feda etmeyelim" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler videoda şu sözlere yer verdi:

"Bir akım gelir bir akım geçer. Ama inancımız ve değerlerimiz kalır. Kıyamet günü kulun ilk önce hesaba çekileceği şeydir namaz. Cennetin anahtarıdır, amellerin en faziletlisidir. Kendisine taş atanlara ve eziyet edenlere bile beddua etmeyen kainatın efendisi Peygamber efendimiz, Hendek savaşı sırasında kendisini ve ashabını güneş batana kadar ok yağmuruna tutarak, namazın kılınmasını engelleyenlere karşı, beddua etmekten çekinmedi. Geçici akımlar için, kalıcı değerlerimizi feda etmeyelim. Rabbim bir anlık cahilliğinden dolayı akıma kapılan kardeşlerimizin, ettikleri tövbeleri, tövbeleri kabul olunanların zühresine ilhak eylesin"

