Düzce Yığılca'da Çimento Fabrikasında Yangın — İtfaiye Müdahale Etti

Düzce'nin Yığılca ilçesindeki Aksu Mahallesi'nde bir çimento fabrikasının taşıma bandında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; yangın hasara yol açtı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 13:52
Düzce Yığılca'da Çimento Fabrikasında Yangın — İtfaiye Müdahale Etti

Düzce'nin Yığılca İlçesinde Çimento Fabrikasında Yangın

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunan bir çimento fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, Aksu Mahallesi'ndeki fabrikanın taşıma bandında meydana geldi.

Olayın seyri

Yangın, henüz belirlenemeyen nedenle taşıma bandında çıktı ve alevler kısa sürede büyüdü. Durumu fark edenler tarafından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Müdahale ve sonuç

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Müdahale sonucu yangın hasara yol açtı, olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

