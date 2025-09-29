E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

MEB, E-sınav Uygulama Sorumlusu sertifikasına sahip öğretmenlere Aralık ayında AÖL/AÖO oturumlarında aylık 35.520 TL'ye kadar ek gelir imkânı sundu. Oturum ücreti 1.480 TL.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 09:17
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin gelirlerine ek katkı sağlayacak yeni bir görevlendirme imkânını duyurdu. Bakanlık tarafından düzenlenen sınavlarda görev alabilecek olan öğretmenler, belirli bir sertifikaya sahip olmaları halinde Aralık ayı boyunca önemli bir ek kazanç elde edebilecek.

E-Sınav Uygulama Sorumlusu Sertifikası

Bu fırsatın merkezi unsuru, E-Sınav Uygulama Sorumlusu sertifikasıdır. MEB tarafından verilen ve öğretmenlerin dijital sınav süreçlerini yönetme yetkinliğini belgeleyen bu sertifika, sahiplerine merkezi olarak yürütülen elektronik sınavlarda görev alma yetkisi tanıyor.

Açık Lise (AÖL) ve Açık Ortaokul (AÖO) sınavlarının Aralık ayı boyunca yoğun olarak gerçekleştirilmesi, sertifikaya sahip öğretmenler için geniş bir görev alanı oluşturacak.

Oturum Başına 1.480 TL Ücret

E-sınavlarda görev alacak sorumlu öğretmenlere, katıldıkları her bir oturum için brüt 1.480 TL ödeme yapılacak. Sınavların çoğunlukla hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) düzenlenmesi, öğretmenlerin ders programlarını aksatmadan bu görevleri üstlenebilmesine olanak sağlıyor.

Aylık 24 Görev ile 35.520 TL Hesaplaması

Bakanlığın açıklamasına göre maksimum görev dağılımı üzerinden yapılacak hesaplama şu şekilde:

Haftalık görev sayısı: Bir hafta sonunda en fazla 6 görev (Cumartesi-Pazar)

Aylık toplam görev: 4 hafta x 6 görev/hafta = 24 görev

Oturum başına ücret: 1.480 TL

Aylık toplam kazanç: 24 görev x 1.480 TL = 35.520 TL

Öğretmenler, kendi şehirlerindeki görevlendirme koşullarına ve sınav takvimine göre bu imkândan faydalanabilecek. Sertifika sahibi olup olmadığını doğrulayan öğretmenler, ilgili MEB duyurularını takip ederek başvuru ve görevlendirme süreçleri hakkında bilgi alabilir.

