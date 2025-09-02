DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,93 0,49%
ALTIN
4.606,51 -0,21%
BITCOIN
4.546.918,63 -1,58%

Eber Gölü'ne Giriş Yasağı: Sazlık Yangınları Afyonkarahisar'da Etkin

Afyonkarahisar'da Eber Gölü'ne sazlık yangınları nedeniyle geçici giriş yasağı getirildi; Valilik ve İl Jandarma Komutanlığı önlemleri artırdı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 16:17
Eber Gölü'ne Giriş Yasağı: Sazlık Yangınları Afyonkarahisar'da Etkin

Eber Gölü'ne giriş yasaklandı

Sazlık yangınlarıyla mücadele sürüyor

Afyonkarahisar'da, sazlık yangınları nedeniyle Eber Gölü'ne giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçelerine sınırı bulunan ve "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Eber Gölü'nün korunması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde sıkı tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, gölde meydana gelen saz yangınlarıyla mücadele kapsamında yoğun tedbir alındığı, alanın çok sayıda giriş çıkış noktasına sahip olması ve büyük ile bataklık yapısı nedeniyle müdahalelerde güçlük yaşandığı kaydedildi.

Yangınlar tamamen kontrol altına alınana ve ikinci Valilik emrine kadar göle giriş-çıkış yasaklandı.

Valilik, yasağa uymayanlar hakkında Kabahatler Kanununca idari yaptırım uygulanacağı uyarısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor
2
TRT'de Mevlit Kandili: Özel Programlar ve Canlı Yayın Takvimi
3
Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi
4
Samsun'da akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan hafif ticari araç: 3 yaralı
5
Ordu Ünye'de Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı
6
Kremlin: Rusya-ABD dışişleri bakanlıkları arasında yeni istişare turu planlanıyor
7
CHP İstanbul İl Yönetimi Tedbiren Görevden Alındı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter