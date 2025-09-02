Eber Gölü'ne Giriş Yasağı: Sazlık Yangınları Afyonkarahisar'da Etkin

Eber Gölü'ne giriş yasaklandı

Sazlık yangınlarıyla mücadele sürüyor

Afyonkarahisar'da, sazlık yangınları nedeniyle Eber Gölü'ne giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçelerine sınırı bulunan ve "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Eber Gölü'nün korunması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde sıkı tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, gölde meydana gelen saz yangınlarıyla mücadele kapsamında yoğun tedbir alındığı, alanın çok sayıda giriş çıkış noktasına sahip olması ve büyük ile bataklık yapısı nedeniyle müdahalelerde güçlük yaşandığı kaydedildi.

Yangınlar tamamen kontrol altına alınana ve ikinci Valilik emrine kadar göle giriş-çıkış yasaklandı.

Valilik, yasağa uymayanlar hakkında Kabahatler Kanununca idari yaptırım uygulanacağı uyarısında bulundu.