Ebu Ubeyde: Suikastlar Kısa Süreli Rahatlamadan İbaret

Ebu Ubeyde'nin Açıklamaları

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in üst düzey isimlere düzenlediği suikastların sadece geçici bir rahatlama sağladığını belirtti. Ebu Ubeyde, bu durumun başarılı bir strateji olmadığını ve direnişin geçmişten gelen bir geleneğe dayandığını vurguladı.

7 Ekim’in Anlamı

Özellikle 7 Ekim tarihinde başlayan Gazze'deki çatışmaların birinci yılı dolayısıyla düzenlenen görüntülü mesajda Ebu Ubeyde, Aksa Tufanı operasyonunun bölgedeki dengeleri değiştirdiğini söyledikten sonra, İsrail'in Lübnan ve Irak’tan ağır darbeler aldığını dile getirdi. “İsrail’in ne zaman tersine döneceği belli değil, ama bir gün bu ipi ABD ve Avrupa halkları kesecek,” dedi.

Suikastlara Tepki

Ebu Ubeyde, eski Hamas liderlerinin suikasta uğraması hakkında ise "İşgalin asli hedefleri tarihsel dersler çıkaramıyor. Eğer suikastlar bir zafer olsaydı, 90 yıl önce İzzeddin el-Kassam’ın ölümünden beri direniş sona ermiş olmalıydı,” ifadelerini kullandı.

Siyonizm’in İzolasyonu

Hamas sözcüsü, “Siyonist yapı dünya halkları tarafından dışlanmış durumda,” diyerek İsrail’in uluslararası topluma karşı yaşadığı izolasyona dikkat çekti. Ebu Ubeyde ayrıca, mevcut İsrail hükümetinin Batı Şeria'da bir Filistinli bile görmek istemediğini vurguladı.

Direniş ve Esirler

İsrailli esirlerin korunmasına yönelik özenlerini dile getiren Ebu Ubeyde, “Bir yıl önce tüm esirlerinizi sağ olarak geri alma şansınız vardı, ama bu Netanyahu’nun çıkarlarıyla uyuşmadı,” dedi. İsrailli esirlerin geleceği konusunda da net mesajlar iletti.

İslam Alimleri ve Cihad Vurgusu

Ebu Ubeyde, İslam alimlerine çağrıda bulunarak “Mescid-i Aksa'nın yıkıldığını mı bekliyorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltti. İslam ümmetinin düşmanlarına karşı cihadın farz olduğunu belirtirken, karmaşık mezhepsel tartışmalardan uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Elektronik Savaş ve Siber Saldırılar

Son olarak, Ebu Ubeyde, Filistin halkının direnişine destek veren elektronik savaş uzmanlarına geniş çaplı siber saldırılar düzenleme çağrısında bulundu. “İsrail ile her alanda mücadele edilmeli,” dedi.