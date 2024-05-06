Edanur’un ölümü ile ilgili soruşturmada o isim teslim oldu: Mahkemeye sevk edildi

5 yaşındaki Edanur Gezer, Küçükçekmece’de bir parkta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonrasında oluşan su birikintisi dolu çukura düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Küçükçekmece Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturmada, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın da bulunduğu 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkmıştı.

Soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen 4 kişiden 3’ü yakalanmış, 1’i hakkında da tutukluluk kararı çıkarılmıştı. Gözaltı kararı olmasına rağmen bir süre kendisine ulaşılamayan İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, bugün (6 Mayıs) savcılığa giderek teslim oldu.

Teslim olan Sukas, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.