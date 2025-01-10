Edirne'de 27 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Yakalamaları Sürüyor

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen toplamda 27 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Güvenlik ekipleri, kent genelinde düzensiz göçün önlenmesi amacıyla denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Yakalanan Göçmenlerin Milliyetleri

Bu denetimler sırasında, Pakistan ve Afganistan uyruklu 27 düzensiz göçmen tespit edildi. Operasyonun ardından yabancı uyruklular, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Düzensiz göçle mücadele çerçevesinde yapılan bu yakalamaların önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.