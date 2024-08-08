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Edirne'de Aranan Hükümlü Ormanlık Alanda Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 6 suçtan aranan hükümlü ormanlık alanda yakalandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 15:05
Edirne'de Aranan Hükümlü Ormanlık Alanda Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Hükümlü Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, aranan hükümlü ormanlık alanda saklandığı bir barınakta yakalandı.

Yakalanan Hükümlünün Ceza Süreci

Valilikten yapılan resmi açıklamaya göre, 6 ayrı suçtan toplamda 17 yıl, 19 ay ve 40 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın suçluların yakalanmasına yönelik yürüttüğü operasyon sırasında tespit edildi.

JASAT dedektifleri tarafından gözaltına alınan hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmiştir.

Edirne'nin Keşan ilçesinde aranan hükümlü ormanlık alanda saklandığı barınakta...

Edirne'nin Keşan ilçesinde aranan hükümlü ormanlık alanda saklandığı barınakta yakalandı.

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