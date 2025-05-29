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Edirne'de Başsız 3 Köpek Bulundu: Caniliğe Tepkiler Büyüyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde başı kesilmiş üç köpek, su dolu çukurda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 20:42
Edirne'de Başsız 3 Köpek Bulundu: Caniliğe Tepkiler Büyüyor

Edirne'de Şok Olay: Su Dolu Çukurda Ölü Köpekler Bulundu

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, Büyük Cami Mahallesi Asri Mezarlık arkasındaki su dolu çukurda 3 başı kesilmiş köpek bulundu. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine, polis ve Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Olayın Detayları

Güvenlik güçleri ve veteriner ekipleri yaptıkları incelemede, çukurda yer alan ölü köpeklerin durumunu tespit etti. Köpeklerin bulunduğu yerden çıkartılması sonrasında, olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Tepkiler Artıyor

Keşan Hayvanları Koruma Derneği (KEHAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci, yaşanan canice olayı büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını ifade etti. Cebeci, "Bu bir canilik. Böyle bir şey yapmaya, hayvanları öldürmeye kimsenin hakkı yok. Eğer köpeklerden bir şikayetiniz varsa bunun iletileceği yerler var. Hayvanları öldürenlerin bir an önce yakalanmasını ve cezalarını bulmasını istiyoruz." dedi.

Hayvan koruma dernekleri olayın takipçisi olacaklarını ve benzer durumların bir daha yaşanmaması için çalışmalara hız vereceklerini belirtti.

Edirne'nin Keşan ilçesinde su dolu çukurda başı kesilmiş 3 köpek bulundu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde su dolu çukurda başı kesilmiş 3 köpek bulundu.

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