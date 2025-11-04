Edirne'de Beklenen Yağmur Başladı — Hava 13 Dereceye Düştü

Edirne'de Beklenen Yağmur Sabah Saatlerinde Etkili Oldu

Edirne'de bir süredir beklenen yağışlar sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Kentte hava sıcaklığı 13 dereceye kadar düşerken, vatandaşlar yağmur altında şemsiyeleriyle yürüdü.

Meteoroloji Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışların hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Günlük Hayattan Görüntüler ve Üretici Beklentisi

Kentin en işlek noktalarından Saraçlar Caddesi’nde şemsiyeleriyle yürüyen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Yağmurun üreticiler için umut olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Biraz üşüsek de yağmur berekettir, yağsın ki toprak nefes alsın" ifadelerini kullandı.

