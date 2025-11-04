Edirne'de Beklenen Yağmur Başladı — Hava 13 Dereceye Düştü

Edirne sabah saatlerinde beklenen yağmura teslim oldu; sıcaklık 13 dereceye düştü. Meteoroloji yağışların hafta boyunca aralıklarla süreceğini bildiriyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 16:57
Edirne'de Beklenen Yağmur Başladı — Hava 13 Dereceye Düştü

Edirne'de Beklenen Yağmur Sabah Saatlerinde Etkili Oldu

Edirne'de bir süredir beklenen yağışlar sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Kentte hava sıcaklığı 13 dereceye kadar düşerken, vatandaşlar yağmur altında şemsiyeleriyle yürüdü.

Meteoroloji Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışların hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Günlük Hayattan Görüntüler ve Üretici Beklentisi

Kentin en işlek noktalarından Saraçlar Caddesi’nde şemsiyeleriyle yürüyen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Yağmurun üreticiler için umut olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Biraz üşüsek de yağmur berekettir, yağsın ki toprak nefes alsın" ifadelerini kullandı.

EDİRNE'DE BİR SÜREDİR BEKLENEN YAĞIŞLAR SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTERDİ. KENTTE HAVA SICAKLIĞI...

EDİRNE'DE BİR SÜREDİR BEKLENEN YAĞIŞLAR SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTERDİ. KENTTE HAVA SICAKLIĞI 13 DERECEYE KADAR DÜŞERKEN, VATANDAŞLAR YAĞMUR ALTINDA ŞEMSİYELERİYLE YÜRÜDÜ.

EDİRNE'DE BİR SÜREDİR BEKLENEN YAĞIŞLAR SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTERDİ. KENTTE HAVA SICAKLIĞI...

İLGİLİ HABERLER

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Konak'ta Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı, Şüpheli Yakalandı
2
Aksaray'da Boşanma Sürecinde Eşinin Arabasının Camını Yumrukla Kırdı, KADES İhbarıyla Gözaltı
3
Bursa Mudanya'da Eski Eşini Markette Bıçakladı: Şüpheli Teslim Oldu
4
Aksaray'da Yayayı Kurtarmaya Çalışan Sürücü Parktaki Araçlara Çarptı: 2 Yaralı
5
Kastamonu'da Vali Dallı: "Uyuşturucu Mücadelesinde İhbar Hayati Önemde"
6
Nevşehir'de Lüks Araçla Drift Yapan Sürücüye 65 Bin 69 TL Ceza
7
Eğirdir'de motosiklet kazası: 22 yaşındaki Mert Candemir yaşamını yitirdi

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?