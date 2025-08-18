DOLAR
Edirne'de 'Dur' İhtarına Uymayan Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Edirne Uzunköprü'de 'dur' ihtarına uymayan araç kovalamacayla yakalandı; sürücü Ş.K. tutuklandı, araçta bir düzensiz göçmen ile silah, 2 şarjör ve para ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 10:49
Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin aracında düzensiz göçmen ile tabanca, 2 şarjör ve para bulundu

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla Meriç ilçesi kavşağında denetim gerçekleştirdi ve araç ile sürücüleri kontrol etti.

Denetim noktasında "dur" ihtarına uymayan bir araç kaçınca ekipler tarafından başlatılan kovalamaca sonucu araç yakalandı.

Araçta sürücü Ş.K. ile birlikte bir düzensiz göçmen olarak tespit edilen Ö.A. bulundu.

Yapılan aramada tabanca, 2 şarjör ve göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından sürücü Ş.K., sevk edildiği Uzunköprü Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Araçtaki yabancı uyruklu Ö.A. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

