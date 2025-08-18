Edirne'de 'Dur' İhtarına Uymayan Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin aracında düzensiz göçmen ile tabanca, 2 şarjör ve para bulundu

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla Meriç ilçesi kavşağında denetim gerçekleştirdi ve araç ile sürücüleri kontrol etti.

Denetim noktasında "dur" ihtarına uymayan bir araç kaçınca ekipler tarafından başlatılan kovalamaca sonucu araç yakalandı.

Araçta sürücü Ş.K. ile birlikte bir düzensiz göçmen olarak tespit edilen Ö.A. bulundu.

Yapılan aramada tabanca, 2 şarjör ve göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından sürücü Ş.K., sevk edildiği Uzunköprü Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Araçtaki yabancı uyruklu Ö.A. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.