Edirne'de İmam Cübbesiyle Poz Veren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Edirne'de kostüm etkinliğinde imam cübbesiyle poz veren şüpheli adliyeye sevk edildi

Edirne'de bir kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katılan ve elinde alkol şişesiyle poz veren şüpheli, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında mevcutlu olarak adliyeye getirildi.

Soruşturma süreci

Dün, Diyanet-Sen Edirne Şubesi tarafından; imam kıyafetiyle dua ediyormuş gibi poz veren ve elinde içki şişesi bulunan kişilerin de aralarında olduğu grup hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Bunun üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında kolluğa, fotoğrafta imam cübbesi giymiş, elinde alkol şişesi bulunan ve dua eder gibi poz veren şüphelinin ifadesi için mevcutlu olarak adliyeye getirilmesi talimatı verildi.

Diyanet-Sen'in açıklaması

Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Emin Yaryıkan, yaptığı açıklamada dini değerlerle alay edenlerin cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Yaryıkan, "Edirne'de bir eğlence mekanında sözde parti adı altında dini değerlerle alay edilmiş, imam kisvesine bürünmüş bir şarlatan ve avanesi, sözde 'dua' ritüeliyle ve ellerinde içki şişeleriyle dalga geçmişlerdir. Yaptıkları bu rezilliği sosyal medyaya paylaşmış, halkın dini duyguları ile alay etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

