Edirne'de Jandarmanın 'Dur' İhtarına Uymayan Araçta 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Yayın Tarihi: 23.08.2025 00:45
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 00:48
Olayın Detayları

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişindeki otoban gişelerinde düzensiz göçmenleri taşıdığı yönünde ihbar gelen 34 NOH 466 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

Sürücünün ihtara uymaması üzerine araç, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı ve yaşanan kovalamaca sonrasında Atatürk Bulvarı'nda durduruldu.

Yapılan kontrollerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalandı ve araç sürücüsü gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

