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Edirne'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Edirne'de yaşanan kaza sonucunda 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Y.S., otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 22:58
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 23:04
Edirne'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Edirne'de Trajik Motosiklet Kazası

Edirne'de meydana gelen bir trafik kazasında, Y.S. (23) isimli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün, 22 HS 295 plakalı motosikletiyle Hükümet Caddesi'nde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptığı bildirildi.

Kaza Anı ve Sonrası

Kaldırıma çarparak savrulan Y.S., o esnada yoldan geçen K.D. yönetimindeki 22 BF 601 plakalı otomobilin çarpması sonucu yere düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün kaza yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Otomobil sürücüsü, olayın ardından ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili detaylar ve soruşturma sürdürülmektedir.

Edirne'de kaldırıma çarpıp yola savrulduktan sonra otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü...

Edirne'de kaldırıma çarpıp yola savrulduktan sonra otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Edirne'de kaldırıma çarpıp yola savrulduktan sonra otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü...

Edirne'de kaldırıma çarpıp yola savrulduktan sonra otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Edirne'de kaldırıma çarpıp yola savrulduktan sonra otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü...

Edirne'de kaldırıma çarpıp yola savrulduktan sonra otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Edirne'de kaldırıma çarpıp yola savrulduktan sonra otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü...

Edirne'de kaldırıma çarpıp yola savrulduktan sonra otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Edirne'de kaldırıma çarpıp yola savrulduktan sonra otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü...

Edirne'de kaldırıma çarpıp yola savrulduktan sonra otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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