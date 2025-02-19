Edirne'de Oğul, Tartıştığı Babasını Bıçakla Yaraladı!

Edirne'de 19 yaşındaki K.K., tartıştığı babası M.K.'yi bıçakla yaraladı, ardından yakalandı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 23:51
Edirne'de Oğul, Tartıştığı Babasını Bıçakla Yaraladı!

Edirne'de Kan Donduran Olay

Edirne'nin Nişancıpaşa Mahallesi'nde gerçekleşen şiddet olayı, aile içindeki tartışmaların ne kadar tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tartışmanın Sebebi Henüz Belirsiz

Mahmut Ağa Çıkmazı Sokak'taki evlerinde, 19 yaşındaki K.K. ile 44 yaşındaki babası M.K. arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Konuşmaların sertleşmesi üzerine K.K., yanındaki bıçakla babasını yaraladı.

Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı

Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Yaralanan M.K., Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Şüpheli K.K. Yakalandı

Tartışma sonrasında olay yerinden kaçan K.K., kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu olay, aile içindeki anlaşmazlıkların sonucunda yaşanan şiddetin toplumsal etkilerini bir kez daha hatırlatıyor.

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