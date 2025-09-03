Edirne'de Saklandığı Evde Yakalanan Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı
Operasyon ve Yakalama
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzensiz göçmen kaçakçılığı suçundan aranan zanlıların yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyonda, S.E (57) Çavuşbey Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.
Savcılık ve Adliye Süreci
Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.E hakkında, soruşturma kapsamındaki suç kaydında yer alan "Yurt dışına bir Türk veya yabancıyı çıkarmaya imkan sağlama" iddiası bulundu.
S.E, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
