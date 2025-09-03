DOLAR
Edirne'de Saklandığı Evde Yakalanan Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Edirne'de saklandığı evde yakalanan S.E. (57), "Yurt dışına bir Türk veya yabancıyı çıkarmaya imkan sağlama" suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 09:26
Operasyon ve Yakalama

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzensiz göçmen kaçakçılığı suçundan aranan zanlıların yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyonda, S.E (57) Çavuşbey Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

Savcılık ve Adliye Süreci

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.E hakkında, soruşturma kapsamındaki suç kaydında yer alan "Yurt dışına bir Türk veya yabancıyı çıkarmaya imkan sağlama" iddiası bulundu.

S.E, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

