Edirne'de Şehit Ailesini 846 Bin Lira Dolandıran 11 Şüpheli Yakalandı

Edirne'de Şehit Ailesine Yönelik Dolandırıcılıkta 11 Gözaltı

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp bir şehit ailesini 846 bin lira dolandıran 11 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından "Kahraman şehidimizin ailesini dolandıran şüpheliler yakalandı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Edirne'de şehit ailesinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışmaların başlatıldığını belirtti.

İstihbarat ve asayiş şube müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucu İstanbul ve Antalya'da E.G, İ.K, M.H, B.Ö, K.S.E, A.E, A.Y, H.H.A, S.D, Ş.G. ve H.A isimli zanlıların yakalandığı duyuruldu.

Yerlikaya paylaşımında, "Şehit ailelerimiz, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kutsal emanettir. Devletimiz ve milletimiz, her zaman elleri öpülesi şehit annelerimizin, şehit babalarımızın ve tüm yakınlarının yanındadır." ifadelerini kullandı ve Edirne valisini, emniyet müdürünü ile istihbarat ve asayiş şube müdürlüklerini tebrik etti.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında ayrıca gözaltına alınan zanlılara ait görüntüler de yer aldı.