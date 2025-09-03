Edirne'de Sevenler Operasyonu: Bağ Evinde Yakalanan 2 Şüpheliye Adli Kontrol

Edirne'de Sevenler Operasyonunda 2 Şüpheliye Adli Kontrol

Bağ evinde yakalanan zanlılardan biri ev hapsi, diğeri yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Edirne'de yürütülen soruşturma kapsamında Karaağaç Mahallesi'ndeki bağ evinde yakalanan Ö.S. ve Y.L., emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edildi.

Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Ö.S. hakkında hakimlikçe ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Diğer şüpheli Y.L. ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Edirne merkezli Sevenler suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın bir parçası. Haziran ayında 6 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve örgütün elebaşı N.S.'nin de aralarında bulunduğu 11 zanlıdan 7'si tutuklanmış, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında firari olarak aranan iki zanlıyı dün saklandıkları bağ evinde yakalamıştı.