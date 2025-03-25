Edirne'de Yaya Geçidinde Feci Kaza: 3 Yaya Yaralandı

Edirne'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 09:30
Edirne'de Yaya Geçidinde Feci Kaza: 3 Yaya Yaralandı

Edirne'de, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 3 kişiye otomobil çarptı. Olay, T.Ö. idaresindeki 22 NC 934 plakalı otomobilin Atatürk Bulvarı'ndaki yaya geçidinde gerçekleşti.

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Sürücü T.Ö., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Edirne'de, otomobilin yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarpması güvenlik...

Edirne'de, otomobilin yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Edirne'de, otomobilin yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarpması güvenlik...

Edirne'de, otomobilin yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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