Edirne'deki Yangın Biçerdöverde Başladı, Ormana Sıçradı

Edirne'de Yangın Biçerdöverde Başladı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, buğday hasadı sırasında biçerdöverde başlayan bir yangın, ormanlık alana sıçrayarak paniğe neden oldu. Yangın, ilçeye bağlı Hamzabeyli köyü yakınlarındaki bir tarlada, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlak verdi.

Alevler Ormanlık Alanı Tehdit Etti

Alevlerin rüzgarın etkisiyle hızla yayılması sonucu yangın, yanındaki ormanlık alana sıçradı. Durumun aciliyetini fark eden köylüler, hemen yetkililere haber verdi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Olay Yerinde

Haber verilmesinin ardından, Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Zarar Gören Alanlar

Yangında yaklaşık 5 dekar orman arazisi zarar gördü ve biçerdöverde de hasar meydana geldi. Bu olay, buğday hasadı sezonunda tarımsal faaliyetlerin ne kadar riskli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde buğday hasadı esnasında biçerdöverde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde buğday hasadı esnasında biçerdöverde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.