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Edirne Dini İhtisas Merkezi Balkanlar’a Hizmet Vermeye Başladı

Edirne'deki Dini İhtisas Merkezi, Balkanlar'dan gelen din görevlilerine eğitim vermek için hizmete açıldı.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 09:24
Edirne Dini İhtisas Merkezi Balkanlar’a Hizmet Vermeye Başladı

Edirne Dini İhtisas Merkezi, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi tarafından düzenlenen törenle faaliyetlerine başladı. Törene katılan Edirne Valisi Yunus Sezer, merkezin Türkiye ve Balkanlar için önemini vurgulayarak, "Edirne, hem bir medeniyet ve kültür şehri hem de birçok değerli şahsiyeti yetiştiren bir merkezdir" dedi.

Vali Sezer, merkezin kardeş coğrafyalarla köprü kuracağını belirterek, "Edirne'deki merkezde din görevlileri eğitimlere başlayacak. Balkanlar'dan gelen din görevlilerimizin burada eğitileceği bir alan oluşturulacak" ifadelerini kullandı. Sezer, Türkiye'nin uluslararası platformlardaki duruşuna dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımızın her bir sözünün dünyanın mazlumlarına ışık tutacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan da, kuruma bağlı eğitim programlarının yurt içinde ve dışında yapıldığını belirtti. Kaan, "Bu yıl Suriye'den 15 arkadaşımızı Gaziantep eğitim merkezinde eğittik. Ancak Balkanlar'a yönelik böyle bir çalışmamız yoktu, artık Edirne Dini İhtisas Merkezi bu açıdan da hizmet verecek" açıklamasında bulundu.

Merkezi yöneten Tevfik İşçen, tarihi bir binada bulunan merkezin restore edilerek modern eğitim için uygun hale getirildiğini kaydetti. Törene, Edirne Müftüsü Ercan Aksu ve çeşitli dini kuruluşların temsilcileri de katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Edirne Dini İhtisas Merkezi törenle hizmete açıldı....

Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Edirne Dini İhtisas Merkezi törenle hizmete açıldı. Halk Eğitimi Merkezi Mimar Kemalettin Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, kurum müdürleri ve din görevlileri de katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Edirne Dini İhtisas Merkezi törenle hizmete açıldı....

Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Edirne Dini İhtisas Merkezi törenle hizmete açıldı. Halk Eğitimi Merkezi Mimar Kemalettin Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, kurum müdürleri ve din görevlileri de katıldı.

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